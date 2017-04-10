Сумчане стали меньше травмироваться

В том числе количество травмированных детей - 39 (за предыдущую неделю - 33).
Из 333 травм: бытовых - 185, уличных - 126, производственных - 1, дорожно-транспортных - 1, других - 20.
Из 185 бытовых травм: переломов - 35, травм связок - 33, ран - 54, вывихов - 13, другие - 50 (на предыдущей неделе - 261).
Из 126 уличных травм: переломов - 36, травм связок – 25, ран – 22, вывихов - 8, другие - 35 (на предыдущей неделе - 140).
Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 9 (за предыдущую неделю - 10): ул. Горького - 2, ул. Ковпака - 2, ул. Героев Крут - 3, пр. Курский - 2.
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 452 человека....
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактические заведения города - 398 человек....
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 374 человека....
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 316 человек....
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 350 человек....