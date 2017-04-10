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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане стали меньше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 333 человека (на предыдущей неделе - 429).

В том числе количество травмированных детей - 39 (за предыдущую неделю - 33).

Из 333 травм: бытовых - 185, уличных - 126, производственных - 1, дорожно-транспортных - 1, других - 20.

Из 185 бытовых травм: переломов - 35, травм связок - 33, ран - 54, вывихов - 13, другие - 50 (на предыдущей неделе - 261).

Из 126 уличных травм: переломов - 36, травм связок – 25, ран – 22, вывихов - 8, другие - 35 (на предыдущей неделе - 140).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 9 (за предыдущую неделю - 10): ул. Горького - 2, ул. Ковпака - 2, ул. Героев Крут - 3, пр. Курский - 2.

Общество Травматизм

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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