Сумчане стали меньше травмироваться Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 333 человека (на предыдущей неделе - 429).

В том числе количество травмированных детей - 39 (за предыдущую неделю - 33). Из 333 травм: бытовых - 185, уличных - 126, производственных - 1, дорожно-транспортных - 1, других - 20. Из 185 бытовых травм: переломов - 35, травм связок - 33, ран - 54, вывихов - 13, другие - 50 (на предыдущей неделе - 261). Из 126 уличных травм: переломов - 36, травм связок – 25, ран – 22, вывихов - 8, другие - 35 (на предыдущей неделе - 140). Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 9 (за предыдущую неделю - 10): ул. Горького - 2, ул. Ковпака - 2, ул. Героев Крут - 3, пр. Курский - 2.