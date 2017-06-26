В сумских больницах продолжаются ремонты Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях Сум за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения.

В горбольнице № 1 продолжается ремонт кровли корпуса №1 стационара, ремонт на I этаже поликлинического отделения №1 и манипуляционный кабинет пульмонологического отделения. Начат ремонт отделения реанимации с койками интенсивной терапии и кабинета терапевтического отделения.

В горбольнице № 4 Продолжались ремонтные работы инфекционного отделения.

В горбольнице № 5 проводился текущий ремонт помещений поликлиники и пищеблока.

В детской больнице Святой Зинаиды продолжаются работы по капитальному ремонту хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 700,0 тыс. грн), по капитальному ремонту педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28, по капитальному ремонту фасада поликлиники №2 по ул. И. Сирко, 3 (сумма выделенных средств – 3,2 млн грн).

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта крыши детской поликлиники №1 по ул. Труда, 3. Сумма выделенных средств - 650,0 тыс. грн.

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкая, 28. Сумма выделенных средств - 250,0 тыс. грн.

В городском роддоме Пресвятой Девы Марии продолжается ремонт помещений пищеблока (выделенные средства 910 244,40 грн.).

В Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился ремонт второго этажа и ремонт кровли.