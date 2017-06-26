Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28129

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях Сум за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения.

В горбольнице № 1 продолжается ремонт кровли корпуса №1 стационара, ремонт на I этаже поликлинического отделения №1 и манипуляционный кабинет пульмонологического отделения. Начат ремонт отделения реанимации с койками интенсивной терапии и кабинета терапевтического отделения.

В горбольнице № 4 Продолжались ремонтные работы инфекционного отделения.

В горбольнице № 5 проводился текущий ремонт помещений поликлиники и пищеблока.

В детской больнице Святой Зинаиды продолжаются работы по капитальному ремонту хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 700,0 тыс. грн), по капитальному ремонту педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28, по капитальному ремонту фасада поликлиники №2 по ул. И. Сирко, 3 (сумма выделенных средств – 3,2 млн грн).

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта крыши детской поликлиники №1 по ул. Труда, 3. Сумма выделенных средств - 650,0 тыс. грн.

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкая, 28. Сумма выделенных средств - 250,0 тыс. грн.

В городском роддоме Пресвятой Девы Марии продолжается ремонт помещений пищеблока (выделенные средства 910 244,40 грн.).

В Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился ремонт второго этажа и ремонт кровли.

Общество Ремонт больниц

По тематике

05.09.2017 17:47

В сумских больницах продолжаются ремонты

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтные работы....

25.07.2017 09:11

В Сумах продолжают ремонтировать больницы

Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

17.07.2017 12:59

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

04.07.2017 09:12

В сумских больницах продолжаются ремонты

Горотдел здравоохранения информирует о выполнении ремонтных работ лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю....

26.06.2017 09:58

В Сумах продолжают ремонтировать больницы

Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.