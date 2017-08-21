Пограничники задержали находящегося в розыске по подозрению в убийстве азербайджанца

Разыскиваемый Национальной полицией мужчина прибыл на пункт пропуска "Бачевск" на въезд в Украину на автомобиле Vortex Estina с российской регистрацией.
По предварительным данным, иностранный гражданин подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
После проведения процессуальных действий он был передан компетентным органам.
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