Пограничники задержали находящегося в розыске по подозрению в убийстве азербайджанца Сотрудники Государственной пограничной службы задержали гражданина Азербайджана, находящегося в розыске по подозрению в убийстве, в Сумской области.

Разыскиваемый Национальной полицией мужчина прибыл на пункт пропуска "Бачевск" на въезд в Украину на автомобиле Vortex Estina с российской регистрацией.

По предварительным данным, иностранный гражданин подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Разыскиваемый мужчина прибыл на пункт пропуска "Бачевск" на въезд в Украину на автомобиле с российской регистрацией.

После проведения процессуальных действий он был передан компетентным органам.