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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35131

Пограничники задержали находящегося в розыске по подозрению в убийстве азербайджанца

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали гражданина Азербайджана, находящегося в розыске по подозрению в убийстве, в Сумской области.

Разыскиваемый Национальной полицией мужчина прибыл на пункт пропуска "Бачевск" на въезд в Украину на автомобиле Vortex Estina с российской регистрацией.

По предварительным данным, иностранный гражданин подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Разыскиваемый мужчина прибыл на пункт пропуска "Бачевск" на въезд в Украину на автомобиле с российской регистрацией.

После проведения процессуальных действий он был передан компетентным органам.

Право Пограничники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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