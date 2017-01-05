За неделю на Сумщине зарегистрировано 62 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 49 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму более 660 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 10 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.
Как свидетельствует статистика, со снижением температурных показателей в области участились пожары, вызванные нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Для предупреждения таких случаев неуклонно следуйте простым требований - следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра.
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