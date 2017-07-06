На стене СНАУ появилась гигантская улитка

Швейцарский художник Матиас Амслер, известный под псевдонимом Pollo7, перенес свой авторский эскиз на стену корпуса всего за один день, а меньше, чем за неделею, раскрасил его. Всадник на улитке, изображенный на стене вуза, является символом дружбы.
Есть в этом проекте и украинский след. Наши художники Надежда Билокур и Роман Линник уже начали активную подготовку к нанесению рисунка на стену одного из корпусов Сумского НАУ. На украинском мурале также будет раскрыта тема дружбы, но здесь, в отличие от изображения быстрого всадника, который оседлал медленную улитку, будет более нежный рисунок, изображающий девушку с птичкой.
Все это было организовано в честь проекта «Хелп Поинт Сумы», который был основан в 2006 году швейцаркой Марианне Пиффаретти и которая в течение 10 лет перевозит важные гуманитарные грузы в наш город. Куратором проекта стала Respublica FEST (Киев - Каменец-Подольский). Творческую часть организует сумская мастерская творческих идей «Urban Lys», а техническую часть - Сумская Торговая Группа-маркет.
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