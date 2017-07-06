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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09108

На стене СНАУ появилась гигантская улитка

Посольство Швейцарии в Украине инициировало арт-проект, результатом которого стал мурал на стене корпуса инженерно-технологического факультета Сумского национального аграрного университета.

Швейцарский художник Матиас Амслер, известный под псевдонимом Pollo7, перенес свой авторский эскиз на стену корпуса всего за один день, а меньше, чем за неделею, раскрасил его. Всадник на улитке, изображенный на стене вуза, является символом дружбы.

Есть в этом проекте и украинский след. Наши художники Надежда Билокур и Роман Линник уже начали активную подготовку к нанесению рисунка на стену одного из корпусов Сумского НАУ. На украинском мурале также будет раскрыта тема дружбы, но здесь, в отличие от изображения быстрого всадника, который оседлал медленную улитку, будет более нежный рисунок, изображающий девушку с птичкой.

Все это было организовано в честь проекта «Хелп Поинт Сумы», который был основан в 2006 году швейцаркой Марианне Пиффаретти и которая в течение 10 лет перевозит важные гуманитарные грузы в наш город. Куратором проекта стала Respublica FEST (Киев - Каменец-Подольский). Творческую часть организует сумская мастерская творческих идей «Urban Lys», а техническую часть - Сумская Торговая Группа-маркет.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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