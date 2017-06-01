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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Юные сумские спасатели - среди лучших в Украине

С 26 августа по 4 сентября на базе Украинского детского центра «Молодая Гвардия» в Одессе, проходил Всеукраинский лагерь «Юный спасатель» и 15-е Всеукраинские соревнования юных спасателей «Школа безопасности»

Участие в мероприятии приняли 17 команд из 13 областей Украины, среди которых был представлен и Сумской регион.

Целью лагеря и соревнований было совершенствование практической подготовки и выполнения тренировочных упражнений с личной и коллективной безопасности. Юные спасатели соревновались в преодолении чрезвычайных ситуаций, проведении спасательных работ с помощью специального снаряжения, совершенствовали навыки по спасению на воде, а также выполняли специальные задания по поиску, деблокированию, оказанию помощи пострадавшим. Кроме непосредственных соревнований, дети участвовали в различных конкурсах - «Визитка», «Мисс и Мистер спасатель», «Конкурс патриотической песни», стенгазет, различные квесты и многое другое.

Сумская команда «Школы безопасности» была представлена в младшей возрастной группе, в которой маленьким участником соревнований уже второй год подряд оказался сумчанин, которому в этом году исполнилось 8 лет именно в Одессе. Организаторы мероприятия воспользовались возможностью и поздравили юного спасателя, вручив ему памятный подарок.

Подготовка к соревнованиям сумской «Школы безопасности» проходила на базе областного центра по подготовке формирований гражданской защиты. Сотрудничество не случайна, ведь даже во время презентации проекта центра для представителей областных управлений, коммунальных служб, предприятий и журналистов в конце июля этого года юные спасатели наряду с профессиональными пожарными в рамках показательного выступления продемонстрировали свои способности на тренировочных площадках полигона. Это позволило качественно подготовиться к соревнованиям в Одессе.

Как результат, в отдельном этапе соревнований «Преодоление полосы препятствий» в личном первенстве младшей возрастной группы все три призовых места завоевали участники команды Сумской области. Юные спасатели проходили такие испытания, как развертывание рукавной линии, выполнение медицинских тестовых заданий, подача конца Александрова, вязание спасательных узлов и проведения аварийно-спасательных работ в зоне химического поражения. Показав во всех дисциплинах лучшие результаты, сумские спортсмены завоевали свои медали. А в командных «сводных полевых учениях», где соревновались представители старших возрастных категорий, наши земляки заняли почетное второе место, особенно отличившись в «Спасения на воде».

Общество Спасатели

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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