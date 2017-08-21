Коуч «Сумчанки» стала заслуженной Президент Украины присвоил звание «заслуженный работник физической культуры и спорта» Светлане Макаевой.

По случаю Дня физической культуры и спорта Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность.

Среди награжденных почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» получила тренер-преподаватель Сумской областной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Динамо», главный тренер МСК «Сумчанка», главный тренер женской сборной Украины по хоккею на траве Светлана Николаевна Макаева.