Сумчанку в день рождения оштрафовали за пьяную езду

Около 2 часов ночи на ул. Ковпака экипаж патрульных остановил автомобиль Skoda Superb, водитель которой нарушила ПДД.
Во время проверки документов стражи порядка заметили, что женщина, которая была за рулем, имеет признаки алкогольного опьянения. В присутствии 2 свидетелей водитель прошла освидетельствование, которое зафиксировало у него 1,15 промилле алкоголя, что почти в 6 раз превышает допустимую норму.
Как выяснилось, уже 29-летняя женщина продолжала праздновать свой день рождения, который должен был закончиться 2 часа назад.
Патрульные отстранили ее от управления и составили админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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