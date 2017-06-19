В Сумах продолжается выплата сентябрьских пенсий Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам города и Сумского района.

Общая потребность в средствах на сентябрь составляет 183 505,98 тыс. гривен. По состоянию на 11 сентября на их обеспечение направлены средства в объеме 58 136,83 тыс. гривен. Это соответствует 10-му числу графика поденного финансирования выплаты пенсии.