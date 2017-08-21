Сумщина занимает шестое место в рейтинге по формированию ОТГ Результаты рейтинговой оценки областей по формированию объединенных территориальных громад, составленной Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, сообщил в ходе аппаратного совещания первый заместитель главы облгосадминистрации Александр Марченко.

«Сумская область по свежим данным поднялась еще на две ступеньки в общегосударственном рейтинге, - отметил чиновник. - Мы сегодня занимаем шестое место по качеству внедрения реформы децентрализации».

По словам директора Департамента экономического развития и торговли Александра Ситака, общая рейтинговая оценка Минрегиона по формированию ОТГ базируется по четырем критериям: количество ОТГ; покрытия площади области ОТГ; территориальные громады, которые объединились; количество ОТГ с численностью менее 5000 человек.

«По каждому из этих критериев мы значительно улучшили свои показатели по сравнению с началом августа, - говорил Александр Ситак. - По первым двум критериям в предыдущем рейтинге мы были одиннадцатыми, а сейчас уже - восьмые, по третьему поднялись на одну позицию (с 8 на 7 место) и по четвертому критерию остались на 7 месте».

Он подчеркнул, что область имеет возможность еще улучшить результаты рейтинга.

«Мы имеем все шансы получить до конца текущего года до 30 ОТГ, - отметил чиновник. - Значительно активизируется эта работа после внесения депутатами областного совета изменений в Перспективный план формирования способных ОТГ по тем районам, в которых эти изменения еще не приняты. Немало громад уже готовы к объединению, но они ждут изменений в Перспективный план».