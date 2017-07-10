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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:2677

На Сумщине посев озимых культур осуществляют по рекомендациям ученых

На базе Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины ученые, сельхозпроизводители и гидрометеорологи на семинаре-совещании обсудили особенности сева озимых культур под урожай 2018 года.

Заместитель главы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора отметил, что сейчас продолжается уборка урожая зерновых и зернобобовых культур, способствующих обеспечению продовольственной безопасности нашей области и страны. Вместе с тем закладывается и фундамент для урожая-2018 - аграрии подготавливают семенной материал и почву под посевы, накапливают материально-технические ресурсы и непосредственно проводят посев озимых культур. Поэтому семинар очень актуален как для ученых, так и для аграриев.

Заместитель директора по научной работе Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины Николай Собко информировал о научном обеспечении мероприятий по проведению посевной кампании и особенности сева озимых зерновых культур этой осенью.

Директор Сумского областного центра по гидрометеорологии Александр Пономарев рассказал о агроклиматический прогноз в области на период проведения осенне-полевых работ, а старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства Владимир Троценко остановился на агроэкологическом испытании гибридов подсолнечника в условиях 2017 года.

Участники семинара имели возможность ознакомиться с гибридами подсолнечника, кукурузы и сои на демонстрационно-технологических полигонах.

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