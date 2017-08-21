В Сумах будут судить работниц таможни На скамье подсудимых оказались две сотрудницы таможни, которые требовали и получили неправомерную выгоду.

Прокуратурой Сумской области по результатам досудебного расследования утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора отдела таможенного оформления «Пассажирский» таможенного поста «Хутор-Михайловский» и старшего государственного инспектора отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям Сумской таможни ГФС. Указанные лица обвиняются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Установлено, что 28 июня 2017 года обвиняемые требовали и получили 1 400 грн от гражданки Украины за беспрепятственную перевозку в Российскую Федерацию мяса весом около 300 кг без предусмотренных законом документов о прохождении государственного ветеринарно-санитарного контроля.

Действия сотрудниц таможни квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.