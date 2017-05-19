Cтажер рассказал об отношении к работникам в КП «Электроавтотранс» (видео)

«Мы пригласили Олега Алексеевича, чтобы получить возможность детально разобраться в ситуации и выслушать мнения всех сторон», - пояснил глава общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев.
Кроме самого Олега Нестеренко, комиссия также заслушала учителей этого водителя и руководство предприятия.
Как сообщил глава депутатской контрольной комиссии Алексей Рябенков, из-за отсутствия кворума в этот раз не было возможности вынести какое-то решение по данному вопросу, однако к нему вернутся, когда соберется достаточное число депутатов.
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