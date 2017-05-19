Cтажер рассказал об отношении к работникам в КП «Электроавтотранс» (видео) На очередном заседании депутатской контрольной комиссии, прошедшем на КП «Электроавтотранс», был заслушан сумчанин Олег Нестеренко, прошедший обучение по специальности «водитель троллейбуса», но в итоге так и не допущенный к работе.

«Мы пригласили Олега Алексеевича, чтобы получить возможность детально разобраться в ситуации и выслушать мнения всех сторон», - пояснил глава общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев. Кроме самого Олега Нестеренко, комиссия также заслушала учителей этого водителя и руководство предприятия. Как сообщил глава депутатской контрольной комиссии Алексей Рябенков, из-за отсутствия кворума в этот раз не было возможности вынести какое-то решение по данному вопросу, однако к нему вернутся, когда соберется достаточное число депутатов.