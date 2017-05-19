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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48259

Cтажер рассказал об отношении к работникам в КП «Электроавтотранс» (видео)

На очередном заседании депутатской контрольной комиссии, прошедшем на КП «Электроавтотранс», был заслушан сумчанин Олег Нестеренко, прошедший обучение по специальности «водитель троллейбуса», но в итоге так и не допущенный к работе.

«Мы пригласили Олега Алексеевича, чтобы получить возможность детально разобраться в ситуации и выслушать мнения всех сторон», - пояснил глава общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев.

Кроме самого Олега Нестеренко, комиссия также заслушала учителей этого водителя и руководство предприятия.

Как сообщил глава депутатской контрольной комиссии Алексей Рябенков, из-за отсутствия кворума в этот раз не было возможности вынести какое-то решение по данному вопросу, однако к нему вернутся, когда соберется достаточное число депутатов.

Общество КП «Электроавтотранс»

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