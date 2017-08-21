На Сумщине начали работу рыбоохранные патрульные С 8 сентября заработал Сумской рыбоохранный патруль.

Управление Госагентства рыбного хозяйства в Сумской области (Сумской рыбоохранный патруль) является территориальным органом Госрыбагентства Украины, действует в составе Госрыбагентства как отдельное структурное подразделение.

Основная задача рыбоохранного патруля - обеспечение на водоемах Сумщины эффективной системы контроля за использованием и воспроизводством водных биоресурсов и борьба с браконьерством.

Для участия в конкурсном отборе подал документы 31 кандидат. По результатам конкурса отобраны 13 патрульных, которые будут осуществлять мониторинг и патрулирование водных объектов области. Из 15 должностей в рыбном патруле вакантными остаются 2. Информация о подаче документов на эти должности появится на сайте Госрыбагентства, следите за объявлениями на главной странице.

Испытательный срок рыбоохранных патрульных составит до 6 месяцев. За это время они смогут проявить себя, продемонстрировать мотивацию и достойные результаты. Кандидаты, которые в работе будут преследовать собственные интересы, испытательный срок не пройдут.

Для обеспечения оперативного реагирования на факты браконьерства Сумской рыбоохранный патруль просит всех, кто видит незаконный вылов рыбы на водоемах Сумщины или сбыт биоресурсов, срочно сообщайте на номер «горячей» линии: 0-800-50-52-50. Сумской рыбоохранный патруль искренне надеется на сотрудничество с неравнодушными гражданами.

Напомним, рыбоохранный патруль является органом по качественно новым стандартам работы. Зарплата рыбных патрульных будет в несколько раз выше, чем в ликвидированных органах рыбоохраны. Ожидается, что она будет составлять 8-9 тыс. грн за счет внутренней оптимизации и получения дополнительного финансирования в рамках государственного бюджета.