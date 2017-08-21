На Сумщине в аварии пострадали пятеро

В аварию попали два микроавтобуса - ГАЗель и Мерседес-Спринт. В результате один из водителей и трое его пассажиров, а также пассажир ГАЗели были доставлены в больницу.
По предварительным данным, 27-летний житель Харьковской области, водитель ГАЗ-3302, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, в результате чего его авто столкнулось с «Мерседесом», за рулем которого находился 45-летний сумчанин. Оба микроавтобуса перевозили в основном груз: в одном был картофель, в кузове другого находилась одежда.
В результате аварии водитель-сумчанин получил перелом левого бедра, ушибы правой голени и закрытую черепно-мозговую травму. В больницу с различными травмами были госпитализированы и три его пассажирки, женщины в возрасте 56-ти, 39-ти и 35-ти лет. После оказания медицинской помощи гражданки были отпущены домой. С переломом правой стопы и ушибами лица был госпитализирован также пассажир ГАЗели, 50-летний родственник водителя.
Сейчас оба микроавтобуса помещены на штрафплощадку Ахтырского отдела полиции, следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины и проводят все необходимые проверки, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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