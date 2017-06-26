Полицейская операция «Оружие-взрывчатка» дает свои результаты За выходные дни работники полиции Сумской области проявляли и изъяли у граждан гладкоствольное, самодельное огнестрельное и холодное оружие, патроны различного калибра и порох.

Всего же с начала года на территории области зарегистрировано 254 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, из которых 250 раскрыто.

Во время проведения всеукраинской операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники полиции города Сумы, в домовладении 58-летнего жителя областного центра, обнаружили и изъяли гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ-БМ, 27 патронов калибра 16 миллиметров, 1 патрон калибра 7,62 миллиметра и 50 граммов пороха.

В селе Сакуниха Недригайловского района в ходе проведения санкционированного обыска в домовладении 48-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли два предмета, внешне похожих на самодельное огнестрельное оружие.

А в частном доме 58-летнего жителя села Климентово Ахтырского района, во время санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли несколько банок с дымным порохом, общим весом около одного килограмма. Как пояснил правоохранителям мужчина, порох он «достал» из старых боеприпасов времен второй мировой войны, которые нашел в лесу еще лет пятнадцать назад.

Шесть патронов калибра 7,62 мм к нарезному огнестрельному оружию правоохранители изъяли у 32-летнего жителя села Синевка Недригайловского района, 50 малокалиберных патронов у 68-летнего жителя села Перекрестовка Сумского района и 44 патрона калибра 5,45 миллиметра у жителя Ямпольщины.

Кроме того, за минувшие выходные полицейские в различных общественных местах на территории райцентров Сумской области остановили трех граждан, у которых во время внешних осмотров обнаружили и изъяли кастет, и два ножа с признаками холодного оружия.

По всем фактам обнаружения и изъятия оружия и боеприпасов полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Нарушителям, которых полиция задержала с холодным оружием, грозят штрафы или ограничение свободы, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.