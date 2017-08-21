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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42148

На Сумщине у женщины в баре украли планшет

В Липовой Долине оперативники разоблачили 34-летнего жителя соседней области, который в местном баре обокрал 39-летнюю посетительницу.

В Липоводолинское отделение полиции поступило сообщение о краже из местного бара. Правоохранители, которые выехали по указанному адресу, установили, что из комнаты отдыха исчез дорогостоящий планшет 39-летней женщины, оставленный без присмотра.

«Злоумышленник вычислили сотрудники сектора криминальной полиции, - комментирует Александр Каливод, начальник Липоводолинского отделение полиции. - Подозрение пало на 34-летнего жителя соседней области, который после исчезновения гаджета также исчез. Мужчина был хорошо знаком администрации заведения и часто бывал в этом баре. Когда же его разыскали и допросили правоохранители, он признался в содеянном».

Похищенное работники полиции уже вернули владелице. А ловкачу уже объявили подозрение по ч. 1 ст. 185 УК Украины «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Кража

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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