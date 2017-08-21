На Сумщине у женщины в баре украли планшет

В Липоводолинское отделение полиции поступило сообщение о краже из местного бара. Правоохранители, которые выехали по указанному адресу, установили, что из комнаты отдыха исчез дорогостоящий планшет 39-летней женщины, оставленный без присмотра.
«Злоумышленник вычислили сотрудники сектора криминальной полиции, - комментирует Александр Каливод, начальник Липоводолинского отделение полиции. - Подозрение пало на 34-летнего жителя соседней области, который после исчезновения гаджета также исчез. Мужчина был хорошо знаком администрации заведения и часто бывал в этом баре. Когда же его разыскали и допросили правоохранители, он признался в содеянном».
Похищенное работники полиции уже вернули владелице. А ловкачу уже объявили подозрение по ч. 1 ст. 185 УК Украины «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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