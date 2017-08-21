На Сумщине 20-летний рецидивист обокрал свою тетку На Липоводолинщине 20-летний ранее судимый племянник из дома 51-летней тети украл золотое кольцо.

Сообщение о краже из дома 51-летней жительницы Липовой Долины в полицию поступило от самой владелицы. Она рассказала правоохранителям, что из ящика с золотом исчезло одно из ее колец.

Пообщавшись с заявительницей, полицейские выяснили, что в последнее время к ней в гости приезжал 20-летний племянник, который ранее уже был судим за грабеж. Его и решили проверить.

Своей причастности к преступлению тот не отрицал. Подозреваемый рассказал, что поселился у тети на несколько недель, чтобы ей помочь. А когда родственница вышла по делам, украл ее золотое кольцо, исчезновение которого, думал, та не сразу заметит. Похищенное отвез в ломбард в Лебединском районе, за что получил 4279 гривен, а полученные деньги сразу прогулял и потратил на спиртные напитки и продукты питания.

Мужчине уже объявили подозрение по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Материалы дела уже направлены в суд. За содеянное злоумышленнику грозит пятилетнее заключение, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.