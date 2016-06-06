В Сумах на 5 дней перекрыли дорогу в центре города

Это связано с выполнением работ по реконструкции Театральной площади. Участок на перекрестке ул. Г. Кондратьева и пер. Академический будет перекрыта с 11 по 15 сентября включительно.
4 июля жители сел Малые Бубны, Бацманы и Гришино (Роменский район) перекрыли дорогу....
В связи с проведением соревнований по спортивной ходьбе в субботу, 17 июня, в центре Сум ограничат движение транспорта....
В Сумах в субботу, 24 сентября, с целью обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения футбольного...
11 июня в связи с проведением чемпионата Украины по спортивной ходьбе в честь 80-летия Владимира Голубничего ограничат движение транспорта по...
С 7 июня в Сумах в связи с текущим ремонтом проезжей части планируют перекрыть ул. Троицкую и Леваневского....