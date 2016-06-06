В Сумах на 5 дней перекрыли дорогу в центре города На этой неделе в Сумах на пять дней перекрыли дорогу на перекрестке улицы Г. Кондратьева и переулка Академический.

Это связано с выполнением работ по реконструкции Театральной площади. Участок на перекрестке ул. Г. Кондратьева и пер. Академический будет перекрыта с 11 по 15 сентября включительно.