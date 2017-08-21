В мэрии рассказали о работе рабочей группе по тарифам «Сумытеплоэнерго» Рабочая группа по вопросам проверки расчетов тарифа на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению ООО «Сумытеплоэнерго» продолжит свою работу.

По словам главы рабочей группы заммэра Сум Александра Журбы, по результатам уже проведенной работы к тепловикам вышли с предложением о снижении ранее рассчитанного тарифа до 40 грн - на сумму невыполненной инвестиционной программы согласно актов проверки местного представительства НКРЭКУ и за счет уменьшения ряда расходов.

Наработки рабочей группы передадут в ООО «Сумытеплоэнерго», где с их учетом имеют вычислить новую стоимость услуг предприятия и выйти с ней в НКРЭКУ.

Рабочая группа по вопросам проверки расчетов тарифа на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению ООО «Сумытеплоэнерго» будет работать до момента подготовки проекта решения комиссии об установлении тарифа.