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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Шосткинец побил детей палкой за яблоки

Ход расследования уголовного производства по факту избиения детей в г. Шостка находится на контроле прокуратуры.

Шосткинская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту избиения двух малолетних детей во дворе одного из многоквартирных домов в г. Шостка. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Установлено, что 9 сентября, около 12:00, двое малолетних мальчиков 7 и 8 лет трясли во дворе яблоню. Из дома вышли двое мужчин, которые якобы сажали это дерево, и запретили детям собирать яблоки. Как утверждает один из мужчин, дети на замечания не отреагировали, и тогда он взял палку и начал бить мальчиков.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе проводятся допросы потерпевших, свидетелей и мужчины, избившего детей. Также проведена соответствующая экспертиза по определению степени нанесенных повреждений, по результатам которой будет принято соответствующее решение и определена окончательная квалификация действий мужчины», - отмечает и. о. руководителя Шосткинского местной прокуратуры Павел Моисеенко.

Справка: санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Нанесение телесных повреждений Шостка

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