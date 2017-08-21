В пункте пропуска пограничники обнаружили наркотики В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.

В пункт пропуска «Бачевск» для выезда в Россию автомобилем марки «Mitsubishi» украинской регистрации прибыл наш соотечественник. При осмотре транспортного средства пограничный наряд с помощью служебной собаки в ящике у рулевого колеса салона транспортного средства обнаружил вещество растительного происхождения, завернутое в 50-гривневую купюру. Тщательно осмотрев автомобиль, правоохранители в кошельке и сумочке, которые находились между передними сиденьями и в подлокотнике, обнаружено еще два свертка с таким же веществом.

Обнаруженное вещество, общий вес которой составил около 3 г, изъято в установленном порядке для проведения экспертизы. Мужчину передано работникам Национальной полиции для проведения дальнейших мероприятий и принятия соответствующего правового решения.