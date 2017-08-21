В пункте пропуска пограничники обнаружили наркотики

В пункт пропуска «Бачевск» для выезда в Россию автомобилем марки «Mitsubishi» украинской регистрации прибыл наш соотечественник. При осмотре транспортного средства пограничный наряд с помощью служебной собаки в ящике у рулевого колеса салона транспортного средства обнаружил вещество растительного происхождения, завернутое в 50-гривневую купюру. Тщательно осмотрев автомобиль, правоохранители в кошельке и сумочке, которые находились между передними сиденьями и в подлокотнике, обнаружено еще два свертка с таким же веществом.
Обнаруженное вещество, общий вес которой составил около 3 г, изъято в установленном порядке для проведения экспертизы. Мужчину передано работникам Национальной полиции для проведения дальнейших мероприятий и принятия соответствующего правового решения.
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