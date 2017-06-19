Сумские копы остановили пьяного угонщика Похищенный из Недригайлова автомобиль Mercedes-Benz обнаружили патрульные в Сумах.

На днях, в полночь, патрульные получили сообщение о незаконном завладении автомобилем Mercedes-Benz, которій предположительно движется в направлении Сум. Экипаж патрульных полицейских отправился обследовать улицу Роменскую, где через некоторое время обнаружил и остановил похожую по приметам легковушку. В дальнейшем выяснилось, что это было именно то авто, о котором шла речь в ориентировке.

За рулем находился 32-летний мужчина, который сначала предоставил инспекторам ложные сведения о себе. И это не удивительно, ведь кроме того, что гражданин подозревался в угоне автомобиля, он еще и имел явные признаки алкогольного опьянения. К тому же человек не имел водительского удостоверения. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Освидетельствование зафиксировало у мужчины 2,2 промилле алкоголя, что в 11 раз превышает допустимую норму. Нарушитель сообщил, что хочет пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, но там заключение врача также подтвердил результат проведенного теста.

Стражи порядка составили на него админматериала по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП. За угон авто он будет отвечать отдельно.