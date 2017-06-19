Сумские копы остановили пьяного угонщика

На днях, в полночь, патрульные получили сообщение о незаконном завладении автомобилем Mercedes-Benz, которій предположительно движется в направлении Сум. Экипаж патрульных полицейских отправился обследовать улицу Роменскую, где через некоторое время обнаружил и остановил похожую по приметам легковушку. В дальнейшем выяснилось, что это было именно то авто, о котором шла речь в ориентировке.
За рулем находился 32-летний мужчина, который сначала предоставил инспекторам ложные сведения о себе. И это не удивительно, ведь кроме того, что гражданин подозревался в угоне автомобиля, он еще и имел явные признаки алкогольного опьянения. К тому же человек не имел водительского удостоверения. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Освидетельствование зафиксировало у мужчины 2,2 промилле алкоголя, что в 11 раз превышает допустимую норму. Нарушитель сообщил, что хочет пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, но там заключение врача также подтвердил результат проведенного теста.
Стражи порядка составили на него админматериала по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП. За угон авто он будет отвечать отдельно.
Патрульные задержали мужчину, который угнал автомобиль, и составили на него 2 админматериала....
Сумские полицейские разыскивают похищенный автомобиль «Нива Шевроле» серого цвета....
В ночь со среды на четверг неизвестные похитили автомобиль начальника сумского управления «Инспекция по благоустройству. Сумы» Руслана Голоперова....
Патрульные задержали компанию молодых людей, которые незаконно завладели автомобилем....
Работники полиции установили личность похитителя ВАЗа, который был припаркован возле одного из развлекательных заведений Липовой Долины. Выяснилось, что после длительного...