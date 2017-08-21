В Конотопе пьянка закончилась дракой и грабежом

Сообщение о грабеже на линию «102» поступило от 41-летнего жителя Конотопа. Мужчина пожаловался на своего приятеля, который отобрал его телефон. Он рассказал, что сначала они вместе выпивали, а когда начался конфликт, переросший в драку, товарищ вырвал из его рук телефон и скрылся.
«Полицейские быстро разыскали знакомого потерпевшего, - комментирует Алексей Нештенко, начальник Конотопского отдела полиции. - Им оказался ранее судимый 42-летний житель другой страны. Во время беседы с полицейскими он не отрицал своей вины, объяснив, что телефон он сразу продал, а полученные таким образом деньги, потратил на собственные нужды».
Сейчас в отношении подозреваемого в полиции уже открыли уголовное производство по ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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