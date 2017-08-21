На Сумщине АТОшник возил с собой пистолет Полиция изъяла у нарушителя боевой пистолет, привезенный из зоны АТО.

На Глуховщине работники полиции остановили легковой автомобиль ВАЗ-2101, под управлением 22-летнего жителя села Полошки. При осмотре автомашины правоохранители обнаружили и изъяли пистолет ПМ. Как пояснил полицейским водитель, этот пистолет он приобрел в зоне проведения АТО во время прохождения службы в вооруженных силах Украины.