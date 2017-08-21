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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:55116

На Сумщине АТОшник возил с собой пистолет

Полиция изъяла у нарушителя боевой пистолет, привезенный из зоны АТО.

На Глуховщине работники полиции остановили легковой автомобиль ВАЗ-2101, под управлением 22-летнего жителя села Полошки. При осмотре автомашины правоохранители обнаружили и изъяли пистолет ПМ. Как пояснил полицейским водитель, этот пистолет он приобрел в зоне проведения АТО во время прохождения службы в вооруженных силах Украины.

Право Оружие

По тематике

Вчера 17:57

Полицейская операция «Оружие-взрывчатка» дает свои результаты

За выходные дни работники полиции Сумской области проявляли и изъяли у граждан гладкоствольное, самодельное огнестрельное и холодное оружие, патроны различного...

07.09.2017 15:36

Полиция изымает холодное оружие, патроны и боеприпасы времен войны

За минувшие сутки работники полиции Сумской области обнаружили и изъяли у граждан патроны, холодное оружие и даже несколько артиллерийских снарядов....

05.09.2017 16:28

В поезде «Одесса - Москва» пограничники обнаружили пистолет с патронами

Сегодня утром в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу оружия....

Автомат в качестве сувенира привез домой житель Сумщины
30.08.2017 14:47

Автомат в качестве сувенира привез домой житель Сумщины

Во время проведения подготовительного этапа операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники Середина-Будского районного отделения полиции обнаружили у 46-летнего мужчины огнестрельное оружие....

30.08.2017 10:21

На Сумщине будут судить владельца арсенала оружия

За незаконный оборот наркотических средств и хранение оружия будут судить мужчину, который недавно получил приговор за аналогичные преступления....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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