На Сумщине АТОшник возил с собой пистолет

На Глуховщине работники полиции остановили легковой автомобиль ВАЗ-2101, под управлением 22-летнего жителя села Полошки. При осмотре автомашины правоохранители обнаружили и изъяли пистолет ПМ. Как пояснил полицейским водитель, этот пистолет он приобрел в зоне проведения АТО во время прохождения службы в вооруженных силах Украины.
За выходные дни работники полиции Сумской области проявляли и изъяли у граждан гладкоствольное, самодельное огнестрельное и холодное оружие, патроны различного...
За минувшие сутки работники полиции Сумской области обнаружили и изъяли у граждан патроны, холодное оружие и даже несколько артиллерийских снарядов....
Сегодня утром в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу оружия....
Во время проведения подготовительного этапа операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники Середина-Будского районного отделения полиции обнаружили у 46-летнего мужчины огнестрельное оружие....
За незаконный оборот наркотических средств и хранение оружия будут судить мужчину, который недавно получил приговор за аналогичные преступления....