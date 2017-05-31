Роменчанин хранил дома найденные патроны

В домовладении 52-летнего жителя села Коржи работники Роменского отдела полиции обнаружили и изъяли 54 патрона калибра 5,45 мм к автоматическому оружию и два патрона калибра 7,62 мм. Мужчина рассказал оперативникам, что патроны нашел на территории одного из соседних сел. Следователями сведения по факту обнаружения патронов внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст.263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Злоумышленникам может грозить от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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