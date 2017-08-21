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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03128

Родителей первоклассников зовут на общегородские собрания

В ближайший четверг, 14 сентября, в Сумах состоится общегородское собрание «Ответственное отцовство гарантирует счастливое детство».

Приглашаются на них родители первоклассников и их учителя, администрации учебных заведений, медицинские работники и психологи.

Родители, чьи дети посещают школы № 1, № 2, № 3, № 4, № 9, должны прийти в этот день в школу № 2 (модератор - заместитель директора школы № 9 Ирина Радько, тел.: (050) 900 76 89).

Школа № 10 будет принимать родителей учеников из школ № 8, № 10, № 18, № 19, № 30 (модератор - заместитель директора школы № 30 Наталья Подопригора, тел.: (095) 328 37 99).

Школа № 23 ждет гостей из школ № 5, № 17, № 23, № 29, (модератор-заместитель директора школы № 29 Елена Кузема, тел.: (099) 669 75 35).

В школу № 21 приглашаются родители, чьи дети учатся в школах № 6, № 21, № 24, № 26, № 27, УВК № 11 (модератор - заместитель директора школы № 21 Ирина Цыганенко, тел.: (066) 662 31 05).

В школу № 7 должны прийти родители школьников, обучающихся в школе № 7, № 20, № 22, УВК № 16 № 41, Песчанской и В-Песчанской школах (модератор - заместитель директора школы № 22 Валентина Карпенко, тел.: ( 095) 522 72 81).

В школе № 15 соберутся родители учеников школ № 12, № 13, № 15, № 25, УВК № 42 (модератор - заместитель директора школы № 13 Лариса Шрамко, тел.: (050) 844 94 11).

В каждом из этих учебных заведений родительские собрания начнутся в 17:30.

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