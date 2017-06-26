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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1716

В Сумах приобрели первый цифровой маммограф

В городской клинической больницы №1 заработал приобретенный за средства городского бюджета итальянский цифровой маммограф.

До этого подобное оборудование было только в медучреждениях областного подчинения - областном диагностическом центре и областном клиническом онкологическом диспансере.

Цифровой маммограф для городской клинической больницы № 1 приобрели за средства городского бюджета. Его стоимость составила около 3 млн грн. Это современный цифровой аппарат итальянского производства, что позволяет выявлять заболевание молочных желез на ранних стадиях. При этом цифровая маммография дает меньшую нагрузку на организм, чем пленочный способ. Кроме того, есть возможность сохранять результаты обследования в памяти компьютера. Пропускная способность маммографа составляет 20 человек в день. С его помощью будут обследовать не только сумчанок, которые территориально «приписаны» к городской клинической больнице № 1, но и всех горожанок, которые в этом нуждаются. На новом аппарате уже провели полсотни осмотров.

Теперь городская клиническая больница № 1 ждет новый рентген-аппарат, который заменит тот, что неожиданно вышел из строя в травмпункте. На его приобретение из городского бюджета выделено 6 млн гривен. Тендер уже объявлен.

Общество Горбольница № 1 Здравоохранение Маммограф

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