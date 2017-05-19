«Укргазвидобування» предпочло китайские трубы сумским

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро».
До конца года китайцы должны поставить семь видов бурильных утяжеленных труб, изготовленных в этом году из стали AISI 4145Н. Цены различаются в пределах $ 1 413-1 938, или 37-51 тыс. грн за штуку. Из-за наличия утолщений, муфт, резьбовых и ниппелей вычислить цену за тонну по формуле невозможно. Гарантийный срок составляет один год.
Цена сделки на 29% ниже ожидаемой стоимости закупки в 74,32 млн грн.
Конкурентами были «USA Denimex Inc.» (США), «Thyssenkrupp Materials Trading EMEA Gmbh» (Германия), ООО «Торгиндустрия», которые не снижали цен, а также ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» (Сумы). Последнее жаловалось в конфликтную комиссию «Укргазвидобування» на технические несоответствия, якобы имеющиеся у победителя, и предлагало поставить товар на два процента дешевле - за 51,65 млн грн. Но жалобу не удовлетворили, потому что «предложение «Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd», представленная в оригинале, соответствует установленным критериям квалификации и техническим требованиям».
«Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd» - это первая китайская фирма, которая выиграла тендер «Укргазвидобування» на поставку труб. Владельцем является Dai Aijun, а контактным лицом в «Прозорро» - Виталий Свичкар. Он владеет полтавским ООО «НПП Горизонт» и является соучредителем ООО «БСК Промстрой» и ООО «Свет Трейд».
По данным «Украинских новостей», Свичкар возглавляет правление «Джиангсу элит петролеум технолоджи Украина». Он сообщил агентству, что специалисты «Укргазвидобування» выезжали на завод в Китай для изучения производства.
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