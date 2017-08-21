Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24162

«Барса» стартовала в ДЮФЛУ

В субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, был сыгран первый тур Детско-юношеской футбольной лиги Украины высшей лиги сезона 2017-2018.

Две команды ФЦ «Барса» U-16 и U-14 принимали дома команду «Арсенал-Киев». Старшие ребята (подопечные Андрея Калиненко и Дмитрия Игумнова) проиграли киевлянам 1:3 (единственный мяч на счету Артем Шпиренка).

Команда U-14 (воспитанники Игоря Загорулько и Игоря Пукася) против «Арсенал-Киев U-14» сыграла в «сухую» ничью 0:0.

Команды U-17 и U-15 играли с «Арсеналом-Киев» в гостях. Команда U17 (тренеры Александр Мурашкин и Владимир Кравчук) уступили со счетом 0:6.

Команда U-15 (подопечные Виктора Корниенко и Ярослава Песоцкого), благодаря ничейном результату 0:0, получила один зачетный балл.

Спорт Барса ДЮФЛУ Футбол

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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