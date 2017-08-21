«Барса» стартовала в ДЮФЛУ

Две команды ФЦ «Барса» U-16 и U-14 принимали дома команду «Арсенал-Киев». Старшие ребята (подопечные Андрея Калиненко и Дмитрия Игумнова) проиграли киевлянам 1:3 (единственный мяч на счету Артем Шпиренка).
Команда U-14 (воспитанники Игоря Загорулько и Игоря Пукася) против «Арсенал-Киев U-14» сыграла в «сухую» ничью 0:0.
Команды U-17 и U-15 играли с «Арсеналом-Киев» в гостях. Команда U17 (тренеры Александр Мурашкин и Владимир Кравчук) уступили со счетом 0:6.
Команда U-15 (подопечные Виктора Корниенко и Ярослава Песоцкого), благодаря ничейном результату 0:0, получила один зачетный балл.
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