«Виктория» продолжает лидировать

Вице-чемпион Сумщины «Виктория» на своем поле принимала ФК «Чернигов» и легко победила со счетом 2:0. Голы забивали Романенко на 5 минуте с пенальти и Середа на 33-й. После 4 туров у наших земляков 12 очков и первое место.
Роменский «Агробизнес ТСК» свой матч сыграет позже.
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