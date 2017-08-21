«Виктория» продолжает лидировать 9 сентября в чемпионате Украины по футболу серди аматоров прошли игры 4 тура.

Вице-чемпион Сумщины «Виктория» на своем поле принимала ФК «Чернигов» и легко победила со счетом 2:0. Голы забивали Романенко на 5 минуте с пенальти и Середа на 33-й. После 4 туров у наших земляков 12 очков и первое место.

Роменский «Агробизнес ТСК» свой матч сыграет позже.