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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56113

Мэр Сум рассказал, что делает в Германии

Мэр Сум Александр Лысенко написал в фейсбуке, что изучает вопрос работы больниц в Брелине и Гамбурге.

Об этом говорится на его странице в фейсбуке.

«Вместе с Черниговом завоевали право участвовать в проекте GIZ «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах» и теперь учимся чужому. На этой неделе смотрим, как организована работа больниц в Берлине и Гамбурге, и как там правильно используют энергетические ресурсы. Сегодня осматриваем клинический комплекс «Шарите», который считается самым старым из традиционных медицинских учреждений Германии и в настоящее время является крупнейшим госпиталем в Европе. Спасибо нашим партнерам из GIZ за возможность увидеть все собственными глазами. Об увиденном в Германии обещаю рассказывать и дальше», - говорится в сообщении.

Общество Александр Лысенко Здравоохранение

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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