Мэр Сум рассказал, что делает в Германии

Об этом говорится на его странице в фейсбуке.
«Вместе с Черниговом завоевали право участвовать в проекте GIZ «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах» и теперь учимся чужому. На этой неделе смотрим, как организована работа больниц в Берлине и Гамбурге, и как там правильно используют энергетические ресурсы. Сегодня осматриваем клинический комплекс «Шарите», который считается самым старым из традиционных медицинских учреждений Германии и в настоящее время является крупнейшим госпиталем в Европе. Спасибо нашим партнерам из GIZ за возможность увидеть все собственными глазами. Об увиденном в Германии обещаю рассказывать и дальше», - говорится в сообщении.
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