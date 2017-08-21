«Агробизнес» уходит в отрыв

Чемпион прошлого и лидер нынешнего сезона роменский «Агробизнес ТСК» в Сумах обыграл «Спартак-Сумбуд» 3:0. Идущий третьим «Альянс» из Липовой Долины разгромил в гостях «СумДУ» 6:0, а Конотопский «Локомотив» и глуховский «Велетень» разошлись «сухим» миром 0:0.
После 13 туров на первом месте роменчане с 39 очками, на 6 меньше у «Виктории» из Николаевки, которая сыграет свой матч в среду, у «Альянса» - 25 очков, у «Нефтяника-2» из Ахтырки – 20 (и игра в запасе)…
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