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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4695

«Агробизнес» уходит в отрыв

В чемпионате Сумщины по футболу сыграны три матча 13-го тура.

Чемпион прошлого и лидер нынешнего сезона роменский «Агробизнес ТСК» в Сумах обыграл «Спартак-Сумбуд» 3:0. Идущий третьим «Альянс» из Липовой Долины разгромил в гостях «СумДУ» 6:0, а Конотопский «Локомотив» и глуховский «Велетень» разошлись «сухим» миром 0:0.

После 13 туров на первом месте роменчане с 39 очками, на 6 меньше у «Виктории» из Николаевки, которая сыграет свой матч в среду, у «Альянса» - 25 очков, у «Нефтяника-2» из Ахтырки – 20 (и игра в запасе)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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08.09.2017 15:21

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Перед самым закрытием трансферного «окна» в Турции в чемпионат страны перебрался полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка, который после успешного прохождения...

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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