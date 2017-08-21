У студента нашли «травку»

В поле зрения работников группы реагирования патрульной полиции попал 17-летний подросток. Заметив полицейских, юноша резко изменил направление движения. А когда правоохранители решили подойти к нему и пообщаться, при поверхностной проверке обнаружили и изъяли сверток с марихуаной весом около 10 граммов.
Во время проверки полицейские установили, что парень является студентом одного из учебных заведений города и ранее уже попадал в поле зрения за хранение наркотиков. Марихуану, по его словам, он нашел и себе оставил для собственного употребления.
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