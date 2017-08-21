Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21125

У студента нашли «травку»

Полицейские Сумщины продолжают разоблачать жителей области в хранении наркотиков.

В поле зрения работников группы реагирования патрульной полиции попал 17-летний подросток. Заметив полицейских, юноша резко изменил направление движения. А когда правоохранители решили подойти к нему и пообщаться, при поверхностной проверке обнаружили и изъяли сверток с марихуаной весом около 10 граммов.

Во время проверки полицейские установили, что парень является студентом одного из учебных заведений города и ранее уже попадал в поле зрения за хранение наркотиков. Марихуану, по его словам, он нашел и себе оставил для собственного употребления.

Право Наркотики

По тематике

Сегодня 16:53

В Сумах поймали наркодилера с амфетамином

«Любителя» наркотиков обнаружили работники патрульной полиции Сум....

Сегодня 11:23

В пункте пропуска пограничники обнаружили наркотики

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через...

07.09.2017 14:12

Наркомана со стажем задержали роменские оперативники

Мужчину задержали на одной из улиц города. Кроме того, что он находился в состоянии наркотического опьянения, в сумке хранил шприцы...

07.09.2017 10:47

Украинец направлялся в Россию с пакетом конопли

В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины с наркотическим веществом....

06.09.2017 16:26

В Белополье горожане сдали наркомана полиции

Полицейские Белопольщины обнаружили марихуану у 31-летнего прохожего....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.