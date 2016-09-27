На должность начальника сумских кадетов объявлен конкурс Должность начальника сумского кадетского корпуса вакантна, конкурсный отбор намечен на 22 сентября

Министерство образования и науки проводит конкурс на должность начальника Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Г. Харитоненко.

Как отмечается в объявлении, размещенном на сайте Министерства образования 21 августа, в конкурсе могут принимать участие граждане Украины, которые свободно владеют украинским языком, из числа офицеров, находящихся на военной службе (как исключение - офицеров запаса), имеют высшее военное и педагогическое образование, опыт военной службы не менее 10 лет и стаж педагогической работы не менее 5 лет, высокие моральные качества и состояние здоровья, позволяющие выполнять профессиональные обязанности.

Претенденты для участия в конкурсном отборе руководителя должны:

- знать принципы управления и планирования деятельности общеобразовательных учебных заведений; перспективы и тенденции развития сферы образования, в частности общего среднего образования;

- иметь лидерские компетенции, стратегическое видение развития лицея с усиленной военно-физической подготовкой.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе на имя государственного секретаря Министерства образования и науки Украины Полянского П.Б.;

- личный листок по учету кадров с фотографией размером 3x4 сантиметра;

- автобиографию;

- биографическую справку;

- копии документов о высшем образовании (научная степень и ученое звание - при наличии);

- справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования, которая выдается в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2000 № 1465 (Официальный вестник Украины, 2000 г., № 39 ст. 1656);

- справку о наличии или отсутствии судимости;

- информационную справку из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

- копию паспорта;

- копию трудовой книжки;

- электронную декларацию за 2016 г., заполненную на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;

- конкурсное предложение, представленное в виде презентации в программе Power Point объемом до 10 слайдов, содержащее перспективы развития учебного заведения в течение трех лет и конкурентные преимущества претендента;

- письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных».

Заявление об участии в конкурсном отборе и другие необходимые документы принимаются в течение двадцати пяти календарных дней со дня опубликования объявления.

Объявление опубликовано 21 августа, значит срок подачи заявлений - до 14 сентября. Как сказано в приказе Минобразования о проведении конкурса, отбор на замещение должности начальника лицея-интерната планируется провести 22 сентября. В министерскую комиссию в составе 11 человек входят четыре представителя Сумской области: директор департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробовая, учитель украинского языка и литературы лицея Ирина Данчишена, представитель родительского комитета лицея Анатолий Удод, председатель профсоюза работников образования и науки Украины в Сумской области Сергей Осадчий. Остальные члены комиссии – представители министерства. Председатель – государственный секретарь Министерства образования и науки Павел Полянский.

Конкурс объявлен в связи с истечением срока контракта у нынешнего начальника лицея генерала Юрия Свидлова.