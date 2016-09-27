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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
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На должность начальника сумских кадетов объявлен конкурс

Должность начальника сумского кадетского корпуса вакантна, конкурсный отбор намечен на 22 сентября

Министерство образования и науки проводит конкурс на должность начальника Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Г. Харитоненко.

Как отмечается в объявлении, размещенном на сайте Министерства образования 21 августа, в конкурсе могут принимать участие граждане Украины, которые свободно владеют украинским языком, из числа офицеров, находящихся на военной службе (как исключение - офицеров запаса), имеют высшее военное и педагогическое образование, опыт военной службы не менее 10 лет и стаж педагогической работы не менее 5 лет, высокие моральные качества и состояние здоровья, позволяющие выполнять профессиональные обязанности.

Претенденты для участия в конкурсном отборе руководителя должны:

- знать принципы управления и планирования деятельности общеобразовательных учебных заведений; перспективы и тенденции развития сферы образования, в частности общего среднего образования;

- иметь лидерские компетенции, стратегическое видение развития лицея с усиленной военно-физической подготовкой.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе на имя государственного секретаря Министерства образования и науки Украины Полянского П.Б.;

- личный листок по учету кадров с фотографией размером 3x4 сантиметра;

- автобиографию;

- биографическую справку;

- копии документов о высшем образовании (научная степень и ученое звание - при наличии);

- справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования, которая выдается в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2000 № 1465 (Официальный вестник Украины, 2000 г., № 39 ст. 1656);

- справку о наличии или отсутствии судимости;

- информационную справку из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

- копию паспорта;

- копию трудовой книжки;

- электронную декларацию за 2016 г., заполненную на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;

- конкурсное предложение, представленное в виде презентации в программе Power Point объемом до 10 слайдов, содержащее перспективы развития учебного заведения в течение трех лет и конкурентные преимущества претендента;

- письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных».

Заявление об участии в конкурсном отборе и другие необходимые документы принимаются в течение двадцати пяти календарных дней со дня опубликования объявления.

Объявление опубликовано 21 августа, значит срок подачи заявлений - до 14 сентября. Как сказано в приказе Минобразования о проведении конкурса, отбор на замещение должности начальника лицея-интерната планируется провести 22 сентября. В министерскую комиссию в составе 11 человек входят четыре представителя Сумской области: директор департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробовая, учитель украинского языка и литературы лицея Ирина Данчишена, представитель родительского комитета лицея Анатолий Удод, председатель профсоюза работников образования и науки Украины в Сумской области Сергей Осадчий. Остальные члены комиссии – представители министерства. Председатель – государственный секретарь Министерства образования и науки Павел Полянский.

Конкурс объявлен в связи с истечением срока контракта у нынешнего начальника лицея генерала Юрия Свидлова.

К сведению:

Основные направления деятельности лицея:

- предоставление базового и полного общего среднего образования в соответствии с Государственными стандартами общего среднего образования;

- обеспечение получения кадетами знаний и навыков по военной и физической подготовке;

- подготовка кадетов к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях.

Результаты ВНО-2017 учащихся Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Г. Харитоненко в сравнении с другими учебными учреждениями области можно посмотреть на сайте Украинского центра оценивания качества образования https://zno.testportal.com.ua/stat/2017

По данным Центра, в лицее процент учащихся, набравших по украинскому языку и литературе высокие 180-200 баллов (6,08%), более чем в два раза ниже, чем в среднеобразовательных школах (14,69%) и более чем в пять раз, чем в гимназиях (32,24%). Процент не преодолевших минимальный порог в лицее ниже (1,35%), чем в среднеобразовательных школах (5,42%), но выше, чем в гимназиях (0,44%).

Две трети лицеистов показали средний результат по украинскому - 120-160 баллов.

Каждый четвертый лицеист (27,61%), сдававший историю Украины, получил минимально приемлемый для поступления в вуз результат – от 100 до 120 баллов. Аналогичная картина и в среднеобразовательных школах (27,93%). Даже минимум по истории не смогли набрать в лицее 13 человек (9,7%), в общеобразовательных школах - 194 (10,81%), в гимназиях – три человека (1,14%). Отличников по истории Украины набравших 180-200 баллов, в лицее минимальное количество – два человека (1,49%), в процентном отношении меньше, чем в общеобразовательных школах (6,52%) и гимназиях (12,93%).

 

Отличников по математике в лицее (4,76%) в процентном отношении меньше, чем в общеобразовательных школах (6,66%) и гимназиях (22,90%). Примечательно, что «заваливших» тестирование по математике в лицее 10 человек (7,94%) - это в процентном отношении почти в два раза меньше, чем в общеобразовательных школах (13,15%) и намного больше, чем в гимназиях (1,91%). Больше трети сдававших математику лицеистов оценены на 120-140 баллов.

 

 

Общество Конкурс Сумской кадетский корпус

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