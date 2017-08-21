Конотопчанин зарезал незнакомца за пощечину По ходатайству прокуратуры взято под стражу мужчину, унесшего жизнь незнакомца за пощечину.

Конотопской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 46-летнего жителя г. Конотоп, который в подъезде собственного дома зарезал 30-летнего ранее ему незнакомого мужчину.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, в настоящее время ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Событие произошло 7 сентября 2017 года около 12:00. Возвращаясь с работы, подозреваемый увидел в подъезде собственного дома двух неизвестных ему мужчин, которые на лестнице распивали спиртные напитки. Он сделал им замечание и посоветовал поискать другое место для застолья.

Через некоторое время, находясь в квартире, мужчина услышал голоса, которые доносились из подъезда. Поняв, что непрошеные гости так и не прислушались к его советам, подозреваемый вышел из квартиры. С собой мужчина прихватил нож. По указанию убираться, подогретые алкоголем мужчины отреагировали бранью, а один из них ударил мужчину ладонью руки по лицу. В свою очередь подозреваемый умышленно нанес своему обидчику два удара лезвием ножа в грудную клетку. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.