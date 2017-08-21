Копы нашли у узбека наркотики

Сначала, на улице Вячеслава Черновола, за нарушение ПДД, инспекторы остановили автомобиль Volkswagen Golf под управлением 39-летнего гражданина Узбекистана.
Во время проверки документов, стражи порядка заметили, что гражданин нервничает. В дальнейшем, при поверхностной проверке инспекторы обнаружили у него полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
Впоследствии, на улице Басовськой, полицейские обнаружили сверток с похожим веществом у 31-летнего нарушителя порядка.
В обоих случаях патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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