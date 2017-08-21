Сумчан приглашают на чемпионат по функциональному многоборью

Ежегодный открытый чемпионат по функциональному многоборью Sumy Open 2017 (Amateurs) пройдет на парковке ТРЦ «Мануфактура». Регистрация в день соревнований с 9:00 до 10:00.
Все кто пройдёт регистрацию, могут участвовать во всех комплексах, по сумме всех схем, организаторы определят самых сильных участников.
Условие участия в соревнованиях:
- к участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины возрастом 18-45 лет;
- на момент регистрации иметь с собой документ подтверждающий личность;
- регистрация бесплатная!
1-й комплекс:
500 м гребля
3 раунда
12 становая тяга (40/25)
9 взятие штанги на грудь (40/25)
6 швунг/толчок (40/25)
В зачёт идёт два временных показателя (время гребли и общее время выполнения комплекса). Лимит времени на выполнение комплекса 9 мин.