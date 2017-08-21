Сумчан приглашают на чемпионат по функциональному многоборью 16 сентября в Сумах пройдет открытый чемпионат города по функциональному многоборью.

Ежегодный открытый чемпионат по функциональному многоборью Sumy Open 2017 (Amateurs) пройдет на парковке ТРЦ «Мануфактура». Регистрация в день соревнований с 9:00 до 10:00.

Все кто пройдёт регистрацию, могут участвовать во всех комплексах, по сумме всех схем, организаторы определят самых сильных участников.

Условие участия в соревнованиях:

- к участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины возрастом 18-45 лет;

- на момент регистрации иметь с собой документ подтверждающий личность;

- регистрация бесплатная!

1-й комплекс:

500 м гребля

3 раунда

12 становая тяга (40/25)

9 взятие штанги на грудь (40/25)

6 швунг/толчок (40/25)

В зачёт идёт два временных показателя (время гребли и общее время выполнения комплекса). Лимит времени на выполнение комплекса 9 мин.