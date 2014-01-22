На Сумщине школьница ушла из дома, потому что мать заставляла ее работать

Об исчезновении ученицы 6-го класса в полицию сначала сообщила директор школы. Заявительница рассказала: выясняя причину отсутствия шестиклассницы на занятиях, она вечером позвонила матери девочки, и поинтересовалась, почему ее дочери не было на уроках. И в ходе разговора узнала, что 11-летний ребенок вообще дома не ночевал. Более того - женщина не знает, где ее дочь все это время находится.
Почти сразу после звонка директора в полицию позвонила и сама мать пропавшей девочки. Она сообщила, что ее дочь еще накануне днем ушла из дома, но так и не вернулась. На вопрос, почему она только через полтора суток обратилась в полицию за помощью, 44-летняя роменчанка объяснила: думала, что дочь, мол, сама вернется домой.
Работники полиции срочно начали поисковые мероприятия: опрашивали всех друзей, приятелей и знакомых, как самой девочки, так и семьи, отрабатывали места возможного местонахождение беглянки, и, в конце концов, через несколько часов нашли ее у знакомых.
Сама девочка объяснила свой поступок обидой на мать, которая якобы заставляла ее дома работать.
Сейчас школьница уже вернулась домой. С ее матерью инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу и составили административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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