В Сумах копы остановили машину, полную нелегалов Патрульные остановили водителя, который имел водительское удостоверение с признаками подделки и перевозил иностранцев без документов на право проживания в Украине.

Патрулируя улицу Народную, патрульные остановили авто Mercedes C 200 за нарушение ПДД. Водитель и трое пассажиров оказались иностранцами. В ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение, которое предоставил водитель, имеет признаки подделки. При этом у пассажиров легковушки не было никаких документов, удостоверяющих их право законного пребывания на территории Украины. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и представителей государственной миграционной службы.