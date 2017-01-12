В Сумах копы остановили машину, полную нелегалов

Патрулируя улицу Народную, патрульные остановили авто Mercedes C 200 за нарушение ПДД. Водитель и трое пассажиров оказались иностранцами.
В ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение, которое предоставил водитель, имеет признаки подделки. При этом у пассажиров легковушки не было никаких документов, удостоверяющих их право законного пребывания на территории Украины.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и представителей государственной миграционной службы.
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