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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:171

В Сумах копы остановили машину, полную нелегалов

Патрульные остановили водителя, который имел водительское удостоверение с признаками подделки и перевозил иностранцев без документов на право проживания в Украине.

Патрулируя улицу Народную, патрульные остановили авто Mercedes C 200 за нарушение ПДД. Водитель и трое пассажиров оказались иностранцами.

В ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение, которое предоставил водитель, имеет признаки подделки. При этом у пассажиров легковушки не было никаких документов, удостоверяющих их право законного пребывания на территории Украины.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и представителей государственной миграционной службы.

Право Нелегалы
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