Легенды украинского футбола сыграли в Тростянце на День города Друзья Виктора Леоненко победили любительскую команду со счетом 4:3.

В день города Тростянец прошел товарищеский поединок команды «Легенды украинского футбола - друзья Виктора Леоненко» против одноименной местной областной команды - ФК «Тростянец», пишет sport.ua.

На трибунах небольшого стадиона имени легендарного бегуна, Олимпийского чемпиона Владимира Куца собрались сотни болельщиков. Матч против молодой и амбициозной местной команды для украинских легенд получился непростым. Почти весь первый тайм подопечные заслуженного тренера Украины Николая Павлова проигрывали 0:1. И только под конец первой половины игры Андрей Воробей техничным ударом метров с 14-ти перебросил мяч через вратаря тростянчан и восстановил равновесие.

А вот после отдыха именитые гости показали настоящий мастер-класс для молодых коллег. Дважды Андрей Воробей и еще раз Алексей Белик становились авторами забитых мячей. Причем забивали экс-форварды сборной Украины и «Шахтера» голы на любой вкус. Хозяевам удалось забить еще дважды. В итоге «Легенды» одержали волевую победу над соперником со счетом 4:3.

Легенды и друзья Виктора Леоненко играли таким составом. В воротах Святослав Сирота. Защитники: Александр Дамин, Анатолий Бессмертный, Вадим Гольдин, Сергей Кузнецов. Полузащитники: Юрий Грицына, Михаил Стельмах, Виктор Мороз. Нападающие: Олег Саленко, Алексей Белик, Андрей Воробей.

На замену выходили: Иван Шарий, Андрей Завьялов, Дмитрий Пинчук, Сергей Коновалов, Юрий Дарченко и Александр Марченко.