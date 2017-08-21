Легенды украинского футбола сыграли в Тростянце на День города

В день города Тростянец прошел товарищеский поединок команды «Легенды украинского футбола - друзья Виктора Леоненко» против одноименной местной областной команды - ФК «Тростянец», пишет sport.ua.
На трибунах небольшого стадиона имени легендарного бегуна, Олимпийского чемпиона Владимира Куца собрались сотни болельщиков. Матч против молодой и амбициозной местной команды для украинских легенд получился непростым. Почти весь первый тайм подопечные заслуженного тренера Украины Николая Павлова проигрывали 0:1. И только под конец первой половины игры Андрей Воробей техничным ударом метров с 14-ти перебросил мяч через вратаря тростянчан и восстановил равновесие.
А вот после отдыха именитые гости показали настоящий мастер-класс для молодых коллег. Дважды Андрей Воробей и еще раз Алексей Белик становились авторами забитых мячей. Причем забивали экс-форварды сборной Украины и «Шахтера» голы на любой вкус. Хозяевам удалось забить еще дважды. В итоге «Легенды» одержали волевую победу над соперником со счетом 4:3.
Легенды и друзья Виктора Леоненко играли таким составом. В воротах Святослав Сирота. Защитники: Александр Дамин, Анатолий Бессмертный, Вадим Гольдин, Сергей Кузнецов. Полузащитники: Юрий Грицына, Михаил Стельмах, Виктор Мороз. Нападающие: Олег Саленко, Алексей Белик, Андрей Воробей.
На замену выходили: Иван Шарий, Андрей Завьялов, Дмитрий Пинчук, Сергей Коновалов, Юрий Дарченко и Александр Марченко.
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