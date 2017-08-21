В Конотопе за долги арестовали жилье

Об этом сообщает Конотопский горрайонный отдел государственной исполнительной службы, пишет Голос Конотопа.
Уклоняясь от выполнения решения суда, неплательщик скрывался от органов юстиции, но совместными действиями сотрудников двух отделов все же установлено фактическое место проживания должника в городе Конотоп, осуществлено также описание и арест, принадлежащего ему жилья, чем не допущено дальнейшее пренебрежение своим долговым обязательствам.
По ходатайству прокуратуры взято под стражу мужчину, унесшего жизнь незнакомца за пощечину....
Конотопские работники полиции открыли уголовное производство в отношении ранее судимого 42-летнего иностранца. Мужчина соблазнился на мобильный своего друга, «ценой» которого...
В Конотопском профессионально-техническом училище торжественно открыли мемориальную доску в честь героев, ценой жизни отстаивали независимость нашего государства на востоке страны....
По факту невыполнения решения суда о погашении задолженности Конотопским молокозаводом начато уголовное производство....
31 августа наконец состоялось V пленарное заседание 24-ой сессии Конотопского городского совета седьмого созыва, более того - удалось решить все...