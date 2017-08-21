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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3911

В Конотопе за долги арестовали жилье

Совместными усилиями отдела государственной исполнительной службы города Конотоп и Деснянского отдела в г. Киеве, приняты меры по препятствию выполнению решения суда должником, который должен возместить имущественный вред, причиненный им в результате ДТП в сумме более 130 тыс. гривен.

Об этом сообщает Конотопский горрайонный отдел государственной исполнительной службы, пишет Голос Конотопа.

Уклоняясь от выполнения решения суда, неплательщик скрывался от органов юстиции, но совместными действиями сотрудников двух отделов все же установлено фактическое место проживания должника в городе Конотоп, осуществлено также описание и арест, принадлежащего ему жилья, чем не допущено дальнейшее пренебрежение своим долговым обязательствам.

Право Должники Конотоп

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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