Сумчане заплатили в бюджет больше 6 миллиардов

За восемь месяцев 2017 года специалисты ГУ ГФС в Сумской области обеспечили сбор платежей в государственный бюджет в размере 3 млрд 648 млн гривен. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 839,3 млн гривен.
В частности, в течение августа этого года плательщики Сумщины уплатили в государственный бюджет 444 млн гривен.
В разрезе основных налогов в госбюджет поступило: налога на добавленную стоимость – 872,2 млн гривен; акцизного налога – 919,4 млн гривен и налога на прибыль – 396,5 млн гривен.
Кроме того, в местные бюджеты налогоплательщики направили 2,8 млрд гривен. Поскольку доведенные задания перевыполнены, то казна дополнительно получила 200,2 млн гривен.
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