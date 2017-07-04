Сумчане заплатили в бюджет больше 6 миллиардов Больше 6,4 млрд гривен поступило в сводный бюджет Украины от сумчан.

За восемь месяцев 2017 года специалисты ГУ ГФС в Сумской области обеспечили сбор платежей в государственный бюджет в размере 3 млрд 648 млн гривен. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 839,3 млн гривен.

В частности, в течение августа этого года плательщики Сумщины уплатили в государственный бюджет 444 млн гривен.

В разрезе основных налогов в госбюджет поступило: налога на добавленную стоимость – 872,2 млн гривен; акцизного налога – 919,4 млн гривен и налога на прибыль – 396,5 млн гривен.

Кроме того, в местные бюджеты налогоплательщики направили 2,8 млрд гривен. Поскольку доведенные задания перевыполнены, то казна дополнительно получила 200,2 млн гривен.