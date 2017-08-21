В автомобиле украинца пограничники обнаружили охотничьи патроны В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Mitsubishi Pajero Sport» украинской регистрации, которым выезжал в Россию наш соотечественник, обнаружено охотничьи патроны.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в ящике для мелких вещей салона автомобиля обнаружили 4 охотничьи патрона 20 калибра марки «Mythos». Сейчас обнаруженные патроны изъяты в установленном порядке. На водителя составлены соответствующие административные материалы.