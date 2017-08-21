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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5150

В автомобиле украинца пограничники обнаружили охотничьи патроны

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Mitsubishi Pajero Sport» украинской регистрации, которым выезжал в Россию наш соотечественник, обнаружено охотничьи патроны.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в ящике для мелких вещей салона автомобиля обнаружили 4 охотничьи патрона 20 калибра марки «Mythos».

Сейчас обнаруженные патроны изъяты в установленном порядке. На водителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Патроны Пограничники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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