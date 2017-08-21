В центре Сум столкнулись такси и мотоцикл

На перекрестке улиц Петропавловская и Александра Анищенко столкнулись легковой автомобиль «Chery Amulet» с фишкой «такси» и мотоцикл «Ява», пишет СТС.
Водителей с травмами забрала карета «скорой».
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