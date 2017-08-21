Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:33246

В центре Сум столкнулись такси и мотоцикл

ДТП произошло в ночь с 12 на 13 сентября около полуночи.

На перекрестке улиц Петропавловская и Александра Анищенко столкнулись легковой автомобиль «Chery Amulet» с фишкой «такси» и мотоцикл «Ява», пишет СТС.

Водителей с травмами забрала карета «скорой».

Право Дтп

По тематике

Сегодня 15:32

Копы нашли «порошок» в машине, попавшей в ДТП

Патрульные обнаружили три пакетика с неизвестным веществом в транспортном средстве, попавшем в ДТП....

11.09.2017 17:54

На Сумщине в аварии пострадали пятеро

Происшествие произошло 10 сентября вблизи села Кудрявое Ахтырское района....

В Шостке 20-летний мопедист угодил под колеса автомобиля
08.09.2017 16:19

В Шостке 20-летний мопедист угодил под колеса автомобиля

ДТП произошло сегодня, 8 сентября, в обеденное время по ул. Привокзальной....

Перед пешеходным переходом столкнулись два авто
06.09.2017 10:45

Перед пешеходным переходом столкнулись два авто

Сегодня, 6 сентября, около 8 утра, произошло ДТП на пр. Михаила Лушпы....

В Сумах на Курской столкнулись два автомобиля
31.08.2017 17:08

В Сумах на Курской столкнулись два автомобиля

Авария произошла сегодня, 31 августа, около 15.00 возле поворота на улицу Леси Украинки....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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