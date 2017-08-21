В центре Сум столкнулись такси и мотоцикл ДТП произошло в ночь с 12 на 13 сентября около полуночи.

На перекрестке улиц Петропавловская и Александра Анищенко столкнулись легковой автомобиль «Chery Amulet» с фишкой «такси» и мотоцикл «Ява», пишет СТС. Водителей с травмами забрала карета «скорой».