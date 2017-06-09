Дороги Сумщины за 212 миллионов будут ремонтировать харьковчане с уголовным делом за аналогичный подряд Служба автомобильных дорог в Сумской области 11 сентября при результатам тендера заключила три соглашения с ООО «Харківспецбудмеханізація-7» о текущем среднем ремонте автодорог государственного значения отдельными участками на общую сумму 211,71 млн грн.

Об этом пишут Наші гроші со сслыкой на систему «Прозорро».

В этом году должны отремонтировать такие трассы в среднем по 6-8 млн грн за километр:

за 102,73 млн грн - Р-45 Сумы - Краснополье - Богодухов на участках км 37 + 500 - км 42 + 500 и км 98 + 300 - км 105 + 400 общей протяженностью 12,1 км;

за 91,02 млн грн - Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка на участках км 290 + 000 - км 294 + 300 и км 295 + 200 - км 306 + 800 общей протяженностью 15,9 км;

за 17,96 млн грн - Т-19-09 Сумы - Лебедин на участке км 17 + 211 - км 20 + 111 длиной 2,9 км.

По итоговой ведомости самого дорогого договора, тонна асфальтобетона плотного крупнозернистого типа А стоит 1554 грн, а смесь ЩМА-20 - 2067 грн. (Здесь и далее тендерные цены указаны без НДС и доставки). Цены среднего договора несколько ниже и составляют соответственно 1400 грн/т и 1940 грн/т.

На майском тендере Черкасской САД смесь ЩМА-20 стоила 1750 грн/т, но сейчас сметные цены других торгов начинаются от 2 тыс. грн/т.

Битумную дорожную эмульсию заказали по 8 125-8 333 грн/т. Столько же она стоила в марте на тендере Закарпатской САД по трассе М-06 Киев - Чоп.

Нынешний победитель принес договоры об услугах строительной техники и грузовых перевозок с ООО «Белогви», о поставках битумной эмульсии с ООО «Паркинг+» и асфальтобетона с ООО «Харківспецпостач».

Гарантийный срок составляет десять лет. Во всех случаях на заработную плату и прибыль пойдет меньше, чем по проценту. Сумма сделок на полтора процента ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 215,24 млн грн.

За наибольший подряд с победителем соревновались ГП «Сумской облавтодор» и ООО «Автомагистраль-Юг», а за средний - последняя фирма и ООО «Промэнергострой Украины», которое было единственным конкурентом на торгах по наименьшему лоту. При этом его частные соперники не снижали цены в ходе аукционов.

Основателем «Харківспецбудмеханізація-7» является Инна Морозова, а директором - Ярослав Ковальчук. В свое время фирма принадлежала Григорию Анищенко. Кроме того, ранее ею руководил Александр Дуравкин - основатель харьковского ООО «Будгарант-7» с уставным капиталом 100 грн, прошлым владельцем которого была Лариса Твердохлеб.

Номер телефона «Будгарант-7» +380577623559 также использовали харьковские ООО «Эдельвейс-7» Александра Шемякова и ООО «Харполимер» Валентины Маковоз.

Напомним, полиция подозревала чиновников Сумской САД и «Харківспецбудмеханізація-7» в присвоении бюджетных средств на ремонте и содержании дороги Сумы - Полтава. В августе во время обыска филиала «Ахтырский райавтодор» ГП «Сумской облавтодор» в рамках дела изъяли в частности накладные на приобретение ООО «Строительная компания «Дорлидер» материала для изготовления асфальтобетона и предметы, похожие на гранату, пистолет и ракетницу. Все это недавно арестовал суд.