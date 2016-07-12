Команда из Сумщины - победитель волейбольного турнира «Olympic Moves»

Шесть лет подряд, финальным аккордом проекта была артековская игра «Артбол». В этом году, по инициативе Национального олимпийского комитета Украины и Федерации волейбола Украины был проведен именно волейбольный турнир.
Игра настолько захватила участников, с каждым выходом на поле, они демонстрировали слаженность действий и улучшали свою технику.
Два дня аистята в упорной, интересной и увлекательной борьбе вели борьбу за выход в следующий круг соревнований. В финальный раунд попали представители команд из Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей.
За 3-4 место борьбу вели Ивано-Франковская и Днепропетровская, на этот раз команда Днепропетровщины оказалась сильнее и заняли 3 место.
Невероятно эмоциональным оказался финал, остальные участники поддерживали кто Винницкую, а кто Сумскую области. Фаворитом считалась последняя команда, и именно представители Сумщины и получили золотые медали в первом волейбольном турнире.
«Мы очень хотели победить и верили в свою победу, для этого целую неделю готовились. Наши старания не были напрасными, мы очень счастливы», - так прокомментировали победители турнира.
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