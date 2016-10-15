В Ямполе и дальше нельзя торговать алкоголем ночью Поселковый совет Ямполя оставила в силе запрет на продажу алкоголя в ночное время.

Депутаты рассмотрели законность принятого исполнительным комитетом Ямпольского поселкового совета решения о запрете торговли алкогольными и слабоалкогольными напитками с 22 часов до 10:00 утра. В орган местного самоуправления поступило соответствующее рекомендация Антимонопольного комитета. Обсудив вопрос, народные избранники решили оставить мораторий в силе, пишет Ямпіль.info.