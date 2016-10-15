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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04141

В Ямполе и дальше нельзя торговать алкоголем ночью

Поселковый совет Ямполя оставила в силе запрет на продажу алкоголя в ночное время.

Депутаты рассмотрели законность принятого исполнительным комитетом Ямпольского поселкового совета решения о запрете торговли алкогольными и слабоалкогольными напитками с 22 часов до 10:00 утра. В орган местного самоуправления поступило соответствующее рекомендация Антимонопольного комитета. Обсудив вопрос, народные избранники решили оставить мораторий в силе, пишет Ямпіль.info.

Право Запрет алкоголя Ямполь

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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