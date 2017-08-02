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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Сумыхимпром» заказал Коломойскому едкого натра на 75 миллионов

ПАО «Сумыхимпром» 1 сентября заключило соглашение с ПАО «Днепроазот» о поставках едкого натра на 75 млн грн.

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро». Железной дорогой должны поставить технический едкий натр марки РД по 18252 грн за тонну.

В сентябре 2016 года «Сумыхимпром» заказал другому поставщику технический едкий натр на 4% дешевле - по 17 556 грн за тонну в пересчете на 100% NaOH.

В июле 2016 года «Днепроазот» выиграл тендер «Сумыхимпрома» с ниже на 17% ценой в 15 582 грн за тонну в пересчете на 100% NaOH. Но тогда договор о закупке так и не подписали в срок по вине победителя тендера.

«Днепроазот» принадлежит группе «Приват» Игоря Коломойского.

Государственный «Сумыхимпром» со времен Януковича находится под контролем группы Дмитрия Фирташа, который находится под следствием в Австрии. От имени компании соглашение подписал Игорь Лазакович, бывший менеджер группы «ОСТХЕМ». В 2016 году сумская прокуратура объявила ему подозрение по растрате имущества в особо крупных размерах, служебной подделке и легализации доходов полученных преступным путем. Однако в начале 2017 года его сняли с розыска.

Напомним, Фонд госимущества оценил «Сумыхимпром» всего в 200 млн грн.

Экономика Сумыхимпром

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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