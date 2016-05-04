В Сумах выступили против строительства храма УПЦ МП (видео) На территории областной больницы 12 сентября была запланирована закладка капсулы под строительство здания от Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).

На это же место в 12.00 пришли около двух десятков представителей «Правого сектора» и прихожане УПЦ Киевского патриархата, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Идут люди в храм, покупают свечи в Московском патриархате, к Богу - это правильно, Бог один, пусть идут, но она покупает свечу, это она как бы дает пожертвования на храм, а эти жертвы куда идут - нам на пули. Они везут их в Москву, там же святейший Кирилл - освящает танки, благословляет солдат, чтобы шли и били наших украинцев. Не нужно, чтобы они строили здесь храмы, они наши храмы и так забрали», - объяснила цель своего прихода прихожанка УПЦ КП Анна Евтушенко.

«Мы считаем «московскую церковь» антиукраинской организацией. Это подтверждается, прежде всего, отрицанием факта голодомора их иерархами. Сейчас их митрополит Онуфрий отказался принимать участие в совместной молитве за мир, где принимала участие все конфессии. Также, непризнание агрессии России, и название это гражданской братоубийственной войной», - прокомментировал член движения «Правый сектор» Сергей Супрун.

По словам начальника Сумского отдела полиции Павла Карабуты, от одного из депутатов было написано заявление о незаконно начатом строительстве. Сейчас факты проверяются.

За час к противникам строительства так никто и не вышел. Сумское епархиальное управление УПЦ (МП) от комментариев отказалось. Так же не комментируют ситуацию в областной больнице - главный врач в отпуске. Заместители заняты пациентами.

Сейчас в Сумах действует две церкви, где отправляют службы священники Киевского Патриархата - это Воскресенский Собор и Свято-Георгиевский храм на улице Интернационалистов. Речь идет об отдельно стоящих храмах. Остальные культовые сооружения, включая часовни при больницах, - подчиняются УПЦ (МП).

«Я за церковь, но против того, чтобы церковь была местом раздора, а за место любви. У них Троицкий собор рядом, и они напротив еще строят, а придет человек Киевского патриархата, его не пускают. Придет еврей - его туда не пускают, а он тоже человек больной. У нас в Сумах сегодня 16 общин, имеем только 2 храма, остальные - молится по квартирам, по вагончиках, поэтому мы просим, чтобы власть обратила внимание и установила поочередное богослужение, и я готов предоставить свои храмы», - пояснил архиепископ УПЦ КП Мефодий.

«С нами ничего не урегулировалось, потому что я вчера сам только узнал, что предполагается освящение места будущей часовни на территории больницы. В 11 или 12 году якобы был выделен земельный участок. Но оно не строилось», - пояснил и.о. управляющего делами исполкома Сумского горсовета Степан Пак. При этом добавил, лично он никаких обращений от руководителей УПЦ КП не видел.